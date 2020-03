L’allarme coronavirus costringe a chiudere il Circuit of the Americas (Austin): licenziati quasi tutti i dipendenti per ridurre i costi di gestione.

Dopo il circuito di Jerez e di Sepang chiude i battenti anche il Circuito delle Americhe (COTA) e il capo delle piste Bobby Epstein ha dovuto rinviare tutti gli appuntamenti. Attualmente negli States si contano oltre 3800 persone infette da coronavirus e 69 morti, ma il numero dei casi è sicuramente molto più elevato.

Lo stato americano del Texas ha reagito in modo un po’ meno lento alla minaccia del virus Covid-19 rispetto al governo statale di Washington: una settimana fa, uno stato di emergenza è stato dichiarato nella regione intorno al Circuito delle Americhe (COTA) vicino ad Austin. La gara della MotoGP avrebbe dovuto svolgersi sulla pista del Texas il 5 aprile, è stata rinviata al 15 novembre.

La città di Austin ha vietato qualsiasi raduno di 250 persone lo scorso sabato fino al 1° maggio. L’Ufficio federale per il controllo delle malattie ha fatto un ulteriore passo domenica e raccomanda che non più di 50 persone possano trovarsi vicine l’una all’altra. Pochi giorni fa, Trump ha descritto la malattia polmonare come un “virus straniero”, la minaccia per l’America come “molto, molto bassa” e ha parlato di uno scemarsi della situazione con l’arrivo della primavera. Quando la minaccia coinvolgeva Asia ed Europa, Trump definiva il coronavirus un “imbroglio”.

L’emergenza Coronavirus costringe alla chiusura

Ora si ritrova ad affrontare una situazione assai difficile. Il manager delle piste Bobby Epstein ha chiuso il COTA senza ulteriori indugi, solo una manciata di dipendenti lavora a tempo ridotto, molti hanno dovuto essere licenziati per ridurre i costi di gestione. Una gara IndyCar in programma per il 26 aprile è rinviata a tempo indeterminato. La leadership della IndyCar ha deciso che non ci saranno gare fino alla fine di aprile, il che riguarda le gare di San Pietroburgo (Florida), Birmingham (Alabama), Long Beach (California) e Austin (Texas).

Leggi anche -> Allarme coronavirus: chiude anche il circuito di Sepang

Il COTA non è solo popolare per gli eventi motoristici, ma attira anche una miriade di concerti musicali ogni anno. I Rolling Stones dovrebbero salire sul palco il 24 maggio. La cancellazione è solo questione di tempo. Quali sono le prospettive della pista texana? “Tutto ciò che dovevamo fare non cambia il fatto che possiamo correre la gara di Formula 1 in ottobre… Questi sono tempi difficili per tutti gli organizzatori e l’industria dell’ospitalità. Speriamo che tutti rimangano in salute, seguano le istruzioni degli esperti e tornino al COTA quando saranno arrivati ​​tempi migliori”.