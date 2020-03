Tanti italiani sono a casa a causa del Coronavirus e Sky Sport ha deciso di riproporre le grandi imprese di Valentino Rossi e della Ferrari.

L’emergenza Coronavirus ha costretto milioni di italiani a rintanarsi in casa in questi giorni e la noia è veramente tanta. Proprio per questo anche le TV hanno deciso di adeguarsi riprogrammando completamente i propri palinsesti. In particolare Sky Sport ha deciso di puntare tutto sulle grandi imprese degli italiani.

Se gli amanti del calcio quindi potranno rivedere le immagini dell’Italia campione del mondo a Berlino 2006, gli amanti dei motori, invece, potranno godersi nuovamente le imprese di Valentino Rossi negli anni d’oro quando dominava in MotoGP lasciando solo le briciole agli avversari.

Da Valentino alla Ferrari

Come sempre, ad accompagnarci in questo tuffo nel passato con la MotoGP ci sarà la voce di Guido Meda. Non è tutto però perché Sky ha deciso di riproporre anche le grandi vittorie della Ferrari, questa volta tutte commentate da Carlo Vanzini.

Insomma, sicuramente una bella iniziativa per ricordarci le tante vittorie che l’Italia ha ottenuto in questi anni nell’attesa che per il nostro paese arrivi il successo più bello e più atteso la sconfitta del Coronavirus.

Antonio Russo