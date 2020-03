Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 15 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni al Centro Italia, nuvole in transito al Nord e al Sud, in particolare sulle località alpine, Puglia e Calabria, ma senza fenomeni. Temperature minime stabili comprese fra 7 e 12 gradi, punte di 2 gradi in Friuli Venezia Giulia.

Lunedì 16 marzo l’anticiclone inizierà a prendere possesso della nostra Penisola, con cieli sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, salvo addensamenti sparsi su Piemonte e Salento, ma senza rovesci. Le temperature massime oscilleranno fra 14 e 19 gradi. Nei giorni successivi avremo cieli ampiamente soleggiati ovunque e un ulteriore innalzamento delle temperature massime, almeno fino al prossimo week-end, quando il meteo potrebbe iniziare a cambiare per la discesa di correnti fredde dal Nord Europa.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

L’allarme coronavirus ha causato un drastico calo del traffico sulle Autostrade per l’Italia. Nei primi sette giorni di marzo le tratte a pedaggio hanno visto un calo del 22,7% su base annua, mentre la settimana appena conclusa registra addirittura un -40,7%. Effetto dei provvedimenti anti Coronavirus, mirati a limitare la circolazione delle persone.

Ad Aosta segnaliamo che sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco (Km 143.4 – direzione: Monte Bianco) resta chiuso per lavori il tratto tra Courmayeur sud ed il traforo del Monte Bianco fino alle 18:00 del 30/04/2020.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni)

Tratto Chiuso tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

A Nord di Roma vento forte sulla A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia tra Civitavecchia Nord e SS1 Aurelia. Stesso problema anche in A1 Roma-Napoli tra Cassino e Caianello, sulla A30 Caserta-Salerno tra Bivio A30/A1 Milano-Napoli e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino e sulla A16 Napoli-Canosa tra Candela e Cerignola Ovest.