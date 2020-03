Maverick Vinales ha fatto il punto sulla sua attuale situazione fisica. Il pilota spagnolo dopo l’infortunio vuole tonrare più forte di prima.

Maverick Vinales era carico più che mai per questa stagione di MotoGP. Lo spagnolo, infatti, durante i test aveva dato più volte prova di poter battagliare quest’anno per le prime posizioni. Purtroppo per lui però il Coronavirus ha stoppato anche il Motomondiale.

In questi giorni di stallo naturalmente i piloti non stanno di certo con le mani in mano e stanno provando comunque a tenersi allenati. Purtroppo però, proprio durante uno di questi allenamenti, Maverick Vinales è stato vittima di un piccolo incidente.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Durante un’intervista a Radio Catalunya lo spagnolo ha così dichiarato: “Naturalmente ora avrò bisogno di qualche giorno di riposo. In ogni caso abbiamo una buona base e arriverò pronto per la prima gara. L’idea è quella di tenere alta l’intensità nelle sessioni di allenamento. Cercherò di proseguire con la mia routine, ma dobbiamo collaborare tutti perché la salute è importante. Penso che dovremo stare a casa più di quanto vorremmo”.

RIDER UPDATE:@mvkoficial12 sustained an injury during an MX training session today. He underwent a medical check-up and he’s OK, no fractures. He will remain in hospital overnight as a precaution.

We look forward to seeing him back in the saddle soon.#MonsterYamaha | #MotoGP pic.twitter.com/YK0STI5VUH

— Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) March 12, 2020