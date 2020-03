Se sembrava scontato che almeno le prime due sessioni di prove libere del venerdì si sarebbero disputate normalmente, una chiamata improvvisa dall’Europa ha bloccato tutto e soprattutto ha fatto cambiare idea al manager delle Frecce d’Argento.

Dall’altra parte del telefono c’era Ola Kallenius, il Presidente della Daimler che, spaventato dalle news provenienti dalla scuderia di Woking, intimava l’alt per evitare il diffondersi del contagio.

E qui il giallo di infittisce, perché come riportato da Motorsport.com che aveva un inviato in circuito, prima dell’effettiva cancellazione della corsa sarebbe stata inviata ai giornalisti una mail secondo cui Stoccarda diceva di aver mandato “una lettera alla FIA e alla F1 domandando lo stop all’attività per il bene della salute fisica e mentale della comunità”. Una mossa questa, che ha fatto alterare e non poco la concorrenza, visto che così facendo la Mercedes si è voluta prendere i meriti di una decisione invece condivisa.

Chiara Rainis