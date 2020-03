Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 14 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Nelle prossime ore si prevedono piogge sparse sul litorale adriatico e sulla fascia appenninica, in assorbimento serale, lasciando il posto a qualche nevicata tra Umbria e Abruzzo oltre i 1900 metri. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto d’Italia, nella notte banchi di nebbia in Sardegna e sulla Sicilia occidentale. Temperature minime in leggero calo e comprese fra 5 e 10 gradi, di poco superiori sulle regioni dell’estremo Sud.

Domenica 15 marzo cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, con addensamenti in transito sulla fascia alpina e in Calabria, ma senza fenomeni di rilievo. Cieli ampiamente soleggiati sull’Italia centrale. Temperature massime fra 13 e 18 gradi. Da Lunedì inizia una settimana all’insegna dell’anticiclone, con temperature al di sopra della media stagionale.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ad Aosta tratto chiuso in A5 Torino-Aosta-Monte Bianco (Km 143.4 – direzione: Monte Bianco) per lavori tra Courmayeur sud ed il traforo del Monte Bianco fino alle 18:00 del 30/04/2020. Lavori in corso anche a Genova: in A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) tratto chiuso tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

A Napoli lavori in Tangenziale (entrambe le direzioni) e divieto di transito per i mezzi pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso. Più a Sud sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.