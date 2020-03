Jorge Lorenzo in questi giorni si sta divertendo a Dubai, ma ha voluto comunque dedicare un pensiero per tutti coloro che devono restare a casa.

Jorge Lorenzo sembra aver sviluppato una vera e propria passione per Dubai. Il paese che lo ha già ospitato nel periodo pre-test è diventata di nuovo casa sua in questo periodo in cui il mondo della MotoGP è totalmente fermo, schiavo del Coronavirus. Lo spagnolo nei giorni scorsi, prima che tutto fosse bloccato aveva annunciato del suo grande ritorno in pista con la Yamaha al Gran Premio di Barcellona.

Purtroppo però, come dicevamo, il Coronavirus ha un po’ bloccato tutto e lo stesso Gran Premio nel quale dovrebbe correre Lorenzo, al momento sembra essere a rischio. Ricordiamo che l’iberico, dopo la brutta esperienza vissuta in Honda aveva deciso di appendere il casco al chiodo appena qualche mese fa, salvo poi ripensarci e tornare a guidare, questa volta per la Yamaha come collaudatore.

Lorenzo: “Tornerà tutto alla normalità”

In questi giorni Jorge Lorenzo si sta divertendo a Dubai con diversi amici e ha pubblicato anche sui social molte foto mentre si diverte in giro per la città. L’emirato sinora sta vivendo questa brutta questione del Coronavirus marginalmente visto che ci sono pochi contagiati e quindi anche misure restrittive più morbide.

Nonostante ciò, dopo tanto divertimento, come hanno fatto anche molti suoi colleghi, anche Jorge Lorenzo ha deciso di dedicare un pensiero a tutti coloro che in queste ore sono costretti a restare a casa. Lo spagnolo ha così scritto: “In questo momento di tempesta, stare a casa (o nella stanza del tuo hotel se sei fuori casa) è l’unico modo per tenerci al sicuro. Informatevi, seguite le regole e tornerà tutto alla normalità”.

Antonio Russo