“Molta gente è arrivata qui in aereo. Avrebbero potuto avvisarci prima. Anche se ci rimborseranno il biglietto di tribuna, il resto delle spese sono perse”, lo sfogo di un fan di Ricciardo arrivato apposta da Perth riportato da Motorsport.com.

“Ho acquistato i biglietti quando ho visto in televisione che i lavori di allestimento della pista erano completati; a quel punto ho dato per scontato che non ci sarebbero stati problemi. Poi ho visto che erano arrivati piloti, squadre, tutto insomma, ero certo al 100% che tutto sarebbe stato come al solito”, lo sconforto di un tifoso Ferrari di Sydney.

Il cambio di programma improvviso avrà una ricaduta anche sulla Pirelli, che si troverà obbligata a rottamare ben 1800 pneumatici. Come prassi per il fornitore unico del Circus per quanto concerne le “scarpe” inutilizzate, queste verranno spedite schiacciate su un cargo diretto nel Regno Unito e lì finiranno in un cementificio vicino a Didcot dove saranno bruciate ad alta temperatura per creare energia.

Chiara Rainis