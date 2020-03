Le revisione di auto e moto in scadenza in questi giorni slittano di 90 giorni. Il governo Conte sta emanando un nuovo decreto coronavirus.

La pandemia di Coronavirus che sta investendo l’Italia spinge i cittadini a uscire di casa solo in caso di stretta necessità lavorativa o per acquistare beni di primaria importanza. Per limitare al minimo gli spostamenti il governo Conte ha adottato misure straordinarie nel decreto coronavirus, tra cui lo sospensione della RC Auto, ma non solo.

Slittano di 90 giorni i termini per la revisione di auto e moto. E’ quanto previsto in una bozza del decreto per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Nella bozza si legge che “i termini per la revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi stabilita dall’articolo 80, commi 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni sono prorogati di novanta giorni decorrenti dalla scadenza ordinaria stabilita dalle vigenti disposizioni”, si legge nella bozza.

Proroga revisione e incertezza sulle patenti di guida

Ovviamente, questa manovra è riservata a tutti coloro che hanno la revisione del proprio veicolo prossimo alla scadenza. L’attuazione del decreto è attesa entro domani, domenica 15 marzo. “Le rigide misure di contenimento della diffusione del Coronavirus, e in particolare quelle che incidono sulla mobilità, assistite da sanzioni, non consentono di rispettare le scadenze stabilite dalla legge per la revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi. E’ necessario pertanto prorogare il termine ordinario di revisione periodica”.

Per quanto riguarda il rinnovo delle patenti di guida, invece, non è ancora chiaro cosa intenda fare il governo. L’ipotesi è che, analogamente a quanto accaduto con le patenti professionali, si vada verso una proroga fino al 30 giugno dei documenti in scadenza fino al 29 giugno.