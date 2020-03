Traffico in tempo reale su autostrade italiane alle ore 09:15 del 13 marzo 2020 sulle tratte di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e altre città.

La situazione del meteo e del traffico di venerdì 13 marzo. Prima di mettervi in viaggio scegliete il tragitto più veloce per raggiungere la vostra meta. Per ulteriori informazioni in tempo reale c’è il call center al numero 840.04.21.21 (con addebito di uno scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Sono ore di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola. Nuvole più fitte in transito tra Liguria e alta Toscana e sull’alto Adriatico, ma senza fenomeni. Velature sparse anche su Sardegna e basso Lazio. Temperature massime fra 14 e 19 gradi, di poco superiori in Sicilia e Sardegna. Nella tarda serata si prevedono primi rovesci in Lombardia settentrionale.

Situazione autostradale aggiornata alle ore 09:15

Milano

A9 Lainate-Svizzera (Km 41.63 – direzione: Svizzera) Coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per Operazioni doganali

Aosta

A5 Torino-Aosta-Monte Bianco (Km 143.4 – direzione: Monte Bianco) Tratto chiuso per lavori tra Courmayeur sud ed il traforo del Monte Bianco fino alle 18:00 del 30/04/2020.

Genova

A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce Nebbia tra bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone con visibilita’ 60 metri.

Roma

A1 Firenze-Napoli Nebbia a banchi tra Bivio A1/Diramazione Roma sud e Colleferro con visibilità 100 metri.

Avellino

A16 Napoli-Canosa (Km 92.4 – direzione: Napoli) Coda di 1 km tra Vallata e Grottaminarda per Senso unico alternato

Napoli

Tangenziale Napoli (entrambe le direzioni) Divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso.

A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) Divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.