Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 13 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli nuvolosi su bassa Lombardia, Emilia-Romagna, alta Toscana e Marche, con possibili rovesci notturni tra Lombardia e zone emiliane. Deboli nevicate sulle Alpi centrali oltre i 1200 metri di quota. Cieli sereni o poco nuvolosi altrove, con banchi di nebbia sulle pianure della Campania e sul Salento. Le temperature minime oscilleranno fra 8 e 12 gradi.

Sabato 14 marzo tempo instabile sul Nordest e tra Emilia Romagna e Toscana, previste deboli nevicate sulle Alpi centrali oltre i 1000 metri. Cieli poco nuvolosi al Centro ma senza precipitazioni di rilievo, più soleggiato al Sud. Temperature massime comprese fra 12 e 15 gradi al Nord, fra 15 e 20 gradi sul resto della Penisola. Dalla prossima settimana si prevede l’arrivo di un anticiclone che porterà temperature ben al di sopra della media stagionale.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

A Nord di Trieste da segnalare coda di oltre 1 km sulla A23 Tarvisio-Confine di Stato (Km 119.9 – direzione: Confine Di Stato) tra Tarvisio Nord e Confine di Stato per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Ad Aosta, invece, ricordiamo che in A5 Torino-Aosta-Monte Bianco (Km 143.4 – direzione: Monte Bianco) resta chiuso il tratto tra Courmayeur sud ed il traforo del Monte Bianco fino alle 18:00 del 30/04/2020 per lavori in corso.

A Parma traffico a rilento sulla A1 Milano-Bologna (Km 58.3 – direzione: Napoli) tra Basso Lodigiano e Bivio A1/Fine Complanare Piacenza per mezzi in lento movimento. Tra Avellino e Bari si segnala che sulla A16 Napoli-Canosa (Km 92.4 – direzione: Napoli) si verificano rallentamenti tra Vallata e Grottaminarda per senso unico alternato. A Napoli Tangenziale (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Vomero e Camaldoli fino alle 23 del 30/09/2020 per lavori in corso.