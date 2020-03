Marc Marquez e suo fratello Alex si sono allenati al Rocco’s Ranch in moto da cross. Il campione della Honda sta tornando in perfetta forma fisica.

I fratelli spagnoli Marc e Alex Marquez negli ultimi giorni si sono allenati sulla moto da cross al Rocco’s Ranch alle porte di Barcellona e hanno ricevuto elogi dal veterano tedesco Bernd Eckenbach.

Marc Marquez sta tornando in ottima forma fisica dopo l’intervento alla spalla destra dello scorso novembre. La star della Repsol Honda ha utilizzato gli ultimi giorni per un lungo allenamento di motocross. Da qui all’inizio della stagione MotoGP sarà in perfetta forma per puntare al titolo mondiale. Al suo fianco c’era anche il fratello minore e il rookie della MotoGP Alex Márquez.

Questa volta l’otto volte campione del mondo non si è allenato sulla pistasterrata a Rufea, ma a Barcellona, ​​sul popolare tracciato sterrato del Rocco’s Ranch, dove spesso si incrociano altri piloti spagnoli del Motomondiale. L’area offre una moltitudine di opzioni fuoristrada è attualmente gestita dai fratelli Pons Edgar e Axel ed è attualmente frequentata dalle star delle due ruote come pista di allenamento per la preparazione della stagione. Anche il tedesco Moto2 Marcel Schrötter era lì con il suo amico Jack Miller ad allenarsi prima della partenza per Losail.

Ad osservare Marc Marquez e suo fratello Alex c’era anche Bernd Eckenbach. L’ex pilota del motocross, che attualmente guida una Yamaha privatamente, è stato estremamente colpita dalle doti crossiste della stella della MotoGP Marc Márquez. “Puoi vedere che Márquez può anche fare il motocross”, ha detto l’ex pilota della fabbrica Husqvarna, che è arrivato quarto nella Coppa del Mondo del 1998.