La rinnovata Honda Odyssey 2021 farà il suo debutto al Salone dell’auto di New York in aprile, a condizione che il Coronavirus non costringa a cancellare l’evento come il Salone dell’auto di Ginevra.

Le vendite del minivan aggiornato inizieranno più avanti nel corso dell’anno, e Honda annuncerà i prezzi più vicini al lancio.

Rispetto all’esistente Odyssey, il modello 2021 ha rivisto i fari a LED con le luci di marcia ora negli angoli esterni e lampade più riconoscibili, simili al design dei prodotti Acura. La griglia è per lo più nera, tranne che per una striscia di finiture cromate nella parte superiore che si estende per tutta la larghezza del veicolo. La fascia inferiore ha solo un’entrata al centro e fendinebbia agli angoli. Sotto il lunotto posteriore c’è un rivestimento nero lucido. Inoltre, il livello di assetto Elite ha ridisegnato ruote da 19 pollici e specchietti laterali.

La suite di tecnologia Honda Sensing di assistenza alla guida è ora di serie su tutti i modelli dell’Odyssey. Il sistema guadagna anche un controllo di crociera adattivo con frenata d’emergenza a bassa velocità e pedonale. Inoltre, c’è un nuovo dispositivo per i sedili posteriori che emette un avviso acustico per i conducenti di ricontrollare la parte posteriore in modo da non lasciare un bambino o un animale domestico nel veicolo. Inoltre, i gradi Touring ed Elite utilizzano la telecamera CabinWatch per mostrare i sedili posteriori sul display di infotainment.

All’interno, Honda cambia il design dei comandi del climatizzatore e i sedili della seconda fila sono più facili da piegare e rimuovere. la classe EX e superiore guadagna tre colori di tappetini e porte USB illuminate. Inoltre, le classi EX-L e superiori hanno sedili con cuciture a contrasto, supporto lombare elettrico per il sedile del passeggero anteriore e tasche portaoggetti nello schienale della seconda fila. Per il Touring e l’Elite, l’abitacolo è dotato di finiture nero pianoforte che coprono il cruscotto, le porte e le maniglie delle porte anteriori.

Honda lascia solo la trasmissione invariata. Un V6 da 3,5 litri produce ancora 280 cavalli, e si aggancia a un cambio automatico a 10 velocità.