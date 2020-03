La Formula E si ferma. Anche le auto elettriche, così come tutto il resto del motorsport, non prenderanno più il via. Lo stop durerà per 2 mesi.

Ora è ufficiale, dopo le voci dei giorni scorsi la Formula E ha annunciato che si fermerà per ben due mesi a causa del Coronavirus. Gli organizzatori del campionato elettrico avevano deciso di attendere l’evoluzione della situazione F1 per non influenzare il tutto. Ora però è arrivato l’annuncio ufficiale.

A questo punto la lista degli ePrix annullati si allunga vertiginosamente. Saltate quindi le gare di: Sanya, Roma, Jakarta e Parigi. Per ora la Formula E ha ritenuto praticabili, invece, le gare di New York e Berlino, oltre alla doppia sfida stagionale a Londra.

Il calendario verrà rivisto

L’idea è quella di provare a riprogrammare l’intero calendario alla fine di questa brutta storia così da garantire il normale svolgimento del campionato di Formula E. Possibile quindi che le gare saltate sin qui si recuperino in estate inoltrata.

Non sarà semplice, anche perché la Formula E comincia di solito verso fine novembre e i test sono fissati già a metà ottobre. A questo punto quindi i vertici della competizione potrebbero anche decidere di far slittare l’inizio del nuovo campionato al 2021 per permettere il normale svolgimento di questo.

