Audi e-tron Sportback Edition one è il nuovo SUV coupè 100% elettrico. Scopri tutti i dettagli di questo modello realizzato in soli 500 esemplari.

Audi e-tron Sportback Edition one sarà realizzata in meno di 500 esemplari e deriva dalla variante 55 quattro del SUV coupé Audi a zero emissioni. Dotata di due motori elettrici piazzati ognuno in corrispondenza di ciascun assale, ha una potenza erogatrice di 408 CV e 664 Nm di coppia in modalità Boost. Audi e-tron Sportback scatta da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi, complice la trazione integrale quattro elettrica.

Nella dotazione di serie elenchiamo i sedili anteriori sportivi con supporto lombare, il cielo in tessuto nero, i rivestimenti in pelle Valcona e gli inserti in alluminio spazzolato opaco scuro oltre che in Alcantara nero alle portiere. E ancora cerchi in lega da 21 pollici a 10 razze rotore in nero, pinze freno dalla finitura arancio e il pacchetto Audi innovative Virtual che include anche specchietti retrovisivi esterni virtuali, i proiettori a LED Audi Matrix con indicatori di direzione dinamici. Quanto alla climatizzazione, al sistema automatico a quattro zone si abbina la soluzione ausiliaria comfort che permette di gestire la temperatura dell’abitacolo anche da remoto.

Audi e-tron Sportback Edition one adotta il sistema di comando MMI touch response. Presenti due ampi display ad alta risoluzione. Il portfolio Audi connect prevede la navigazione con Google Earth, la Hybrid Radio e il pianificatore degli itinerari e-tron trip planner. Grazie alla batteria da 95 kWh il Suv coupè elettrico percorre sino a 446 km WLTP a ogni ricarica. Un risultato cui concorre, per il 30%, il sistema di recupero dell’energia che integra la frenata elettroidraulica. Audi e-tron Sportback 55 quattro Edition one, nelle concessionarie a partire dal secondo trimestre 2020, è offerta a 117.500 euro.