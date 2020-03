L’Atlas Volkswagen del 2021 è in viaggio con un prezzo base di circa 26.000 euro. Si tratta dello stesso costo di partenza della versione 2020 del crossover e le consegne del crossover aggiornato inizieranno nel secondo trimestre di quest’anno.



L’Atlas 2021 indossa uno stile aggiornato che lo fa assomigliare un po’ di più al nuovo Atlas Cross Sport. I paraurti rivisti aumentano la lunghezza del crossover di quasi 7,62 centimetri. Le opzioni di propulsione consistono in un quattro cilindri turbo da 235 cavalli o in un V6 da 276 CV. Entrambi i motori utilizzano un cambio automatico a otto marce e i clienti possono scegliere tra la trazione anteriore e quella integrale.

La gamma Atlas 2021 inizia con l’assetto S che viene fornito esclusivamente con il motore a quattro cilindri turbocompresso. L’upgrade alla trazione integrale porta il prezzo a 28.000 euro. Viene fornito di serie con caratteristiche come i fari a LED, i tergicristalli a sensori, gli specchietti riscaldati e uno schermo di infotainment da 6,5 pollici.

Il modello SE si configura con un prezzo di 31.000 euro con trazione anteriore o 33.000 euro se equipaggiata a trazione integrale. Inoltre ottiene solo il motore a quattro cilindri. Tuttavia, i servizi aggiuntivi rispetto al modello S includono l’accesso senza chiavi, un sedile del guidatore a 10 posizioni, un climatizzatore automatico a tre zone e un display di infotainment da 8 pollici.

L’assetto SE con Technology rende disponibile la configurazione con motore V6. Il prezzo si aggira intorno ai 34.000 euro per il quattro cilindri o 36.000 euro con il V6, e la trazione integrale è disponibile con ulteriori 1.500 euro di aggiunta con entrambi i motori. Questo modello ha un portellone posteriore, un controllo della distanza di parcheggio anteriore e posteriore e un controllo automatico della velocità di crociera.

La configurazione SEL viene fornita con il V6 al prezzo di 40.000 euro con trazione anteriore o con il quattro cilindri turbo a trazione integrale a pressapoco lo stesso prezzo. Inoltre è presente il sedile del guidatore in Memory Foam, la navigazione per il sistema di infotainment e un tettuccio panoramico. L’assistenza al guidatore include l’assistenza per la corsia di marcia, l’assistenza nel traffico e il riconoscimento dei segnali stradali.

Il modello SEL Premium viene fornito solo con trazione integrale, ma gli acquirenti possono acquistarlo con il quattro cilindri a 44.000 euro circa o il V6 a 45.000 euro. Ha sedili anteriori ventilati e riscaldati, sedili posteriori riscaldati e un impianto audio stereo Fender. La suite di assistenza alla guida include l’assistenza al parcheggio e una telecamera per la visione dell’area.

I modelli SE, SEL e SEL Premium sono disponibili con un pacchetto R-Line che aggiunge ruote diverse, paraurti con finiture nere e tappi dei pedali in acciaio inossidabile.