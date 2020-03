Infortunio in motocross per Maverick Vinales. Lo ha rivelato ufficialmente il team Monster Energy Yamaha MotoGP nella giornata di oggi.

La MotoGP è ferma, ma Maverick Vinales ha comunque trovato modo di far parlare di sé. Purtroppo per una disavventura, dato che si è infortunato durante un allenamento in motocross.

È stato il team Monster Energy Yamaha ha dare notizia dell’accaduto tramite un comunicato ufficiale: «Oggi Maverick Viñales ha subito un infortunio durante una sessione di allenamento MX. Ha subito un controllo medico e sta bene, nessuna frattura. Rimarrà in ospedale durante la notte per precauzione. Non vediamo l’ora di vederlo presto in sella».

Nulla di grave, per fortuna. Il pilota spagnolo deve rimanere in ospedale per una nottata a scopo precauzionale, però non sono stati riscontrati problemi particolari. È stato fortunato, dato che a volte capitano infortuni più seri in queste circostanze. Abbiamo visto più casi di rider che si sono fatti male allenandosi in motocross.

Vinales ha il tempo per rimettersi in forma al 100%, dato che la MotoGP è ferma a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. I gran premi di Thailandia, Stati Uniti e Argentina sono stati rinviati. Di conseguenza il Motomondiale ripartirà a inizio maggio in Spagna, a Jerez, salvo nuove variazioni. Se la diffusione del Covid-19 si fermerà, allora sarà possibile riprendere le attività sportive.