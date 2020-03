Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 12 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

L’anticiclone garantisce ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi soprattutto al Centro e al Sud, primi sprazzi di instabilità in Liguria e sulla fascia alpina occidentale con piogge sparse e nuvole in transito su tutto l’arco alpino e prealpino. Temperature minime in ascesa al Nord, stabili sul resto d’Italia, comprese fra 10 e 13 gradi. Possibili banchi di nebbia fra Cilento e Calabria settentrionale.

Venerdì 13 marzo 2020 schiarite al Nord, ancora nubi in transito fra Liguria e Toscana e sull’alto Adriatico, ma senza fenomeni. Cieli sereni o poco nuvolosi sugli altri settori, con temperature massime fra 14 e 19 gradi. A partire dal tardo pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord e al Centro, con rovesci sulle Alpi centrali. Nel week-end si prevede il transito veloce di un vortice di aria fredda, ma dalla prossima settimana si prevede tempo stabile clima mite.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

A Nord di Bolzano A22 Brennero-Modena (Km 1.5 – direzione: Brennero) Coda tra Bolzano Nord e Dogana del Brennero. A Genova traffico a rilento in A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 10.7 – direzione: Genova) tra Bivio A10/A26 Trafori e Genova Prà.

A Mantova coda di 2 km sulla A22 Brennero-Modena (Km 258.5 – direzione: Brennero) tra Mantova sud e Mantova Nord per un incidente fra automezzi pesanti. All’altezza di Verona coda di 2 km in A22 Brennero-Modena (Km 231.4 – direzione: Brennero) tra Nogarole Rocca e Nodo A22/A4 Torino-Trieste.

Rallentamenti nei pressi di Parma in A1 Milano-Bologna (Km 123 – direzione: Napoli) tra Parma e Terre di Canossa – Campegine per veicolo in avaria. Sulla A16 Napoli-Canosa (Km 92.4 – direzione: Napoli) coda di 1 km tra Vallata e Grottaminarda per Senso unico alternato. A Napoli in Tangenziale (entrambe le direzioni) chiusura ai veicoli pesanti con peso superiore alle 26 tonn. tra Vomero e Camaldoli fino alle 23:00 del 30/09/2020 per lavori.