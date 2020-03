La modella spagnola Lucia Rivera Romero conferma la fine della love story con Marc Marquez. “La vita continua, almeno così dicono”.

Il 20 gennaio scorso Lucía Rivera aveva pubblicato un’immagine in cui appariva con Marc Márquez mentre si godeva il sole invernale in mezzo al mare. Da quel giorno non abbiamo più visto foto dei due suo social, lasciando prevedere la rottura. El Pais nei giorni corsi aveva anticipato la notizia della rottura della love story tra la modella e il campione del mondo, adesso arrivano le prima conferme ufficiali.

Al momento nessuno dei due ne aveva parlato. Un giorno dopo aver sentito la notizia, Lucía Rivera ha rotto il suo silenzio. Lo ha fatto con una frase criptica che non ha lasciato indifferenti i suoi follower. “La vita continua, o almeno così dicono, come se avessero lasciato intendere che a un certo punto si era fermata”. La modella 21enne in questi giorni si trova in una località turistica meravigliosa del Messico per un servizio fotografico insieme a sua madre, Blanca Romero, godendosi qualche giorno di relax, sole e mare.

Marc e Lucia al capolinea

Molti hanno immediatamente messo in relazione le parole di Lucia Rivera con la situazione sentimentale attuale. La storia d’amore della coppia è venuta alla luce nel febbraio 2019 dopo che i due furono fotografati insieme mentre passeggiavo per le strade di Barcellona. Mesi dopo hanno sono apparsi insieme al gala dell’International Motorcycling Federation dopo la finale del campionato di Valencia.

A più di 8000 chilometri, Lucía Rivera si sta godendo la calma paradisiaca. “Ciò che pensi e fai oggi, crea ciò che avrai domani”. Prima di fermarsi a Tulum, una città sulla costa caraibica della penisola dello Yucatan nota per le sue rovine Maya e le sue spiagge di sabbia bianca, la modella ha anche trascorso giorni indimenticabili a New York in compagnia di sua madre e suo fratello Martín. I tre hanno visitato luoghi emblematici nella città dei grattacieli come Central Park, il Guggenheim, l’Empire State Building o la Statua della Libertà.