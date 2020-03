Giulia De Lellis conferma di aver chiuso la relazione con Andrea Iannone da almeno tre settimane. Il pilota Aprilia resta a Lugano.

Giulia De Lellis conferma la definitiva rottura della relazione con il pilota abruzzese Andrea Iannone. Da giorni la notizia rimbalzava sui social e sui giornali di cronache rosa, ma adesso arrivano le voci ufficiali. “Sono momenti delicati…”. L’influencer romana avrebbe confermato sui social la rottura con il fidanzato dopo oltre un anno insieme. Ha trovato casa e in emergenza Coronavirus passa il tempo con la famiglia. Da quanto si vede dal suo profilo Instagram sono settimane che non pubblica scatti con il compagno e ha inoltre lasciato la villa del pilota che si trova a Lugano.

Leggi anche -> Momento no per Andrea Iannone: non preoccupa solo il doping

Le dichiarazioni della influencer

Durante una Instagram stories Giulia De Lellis prova a dare una spiegazione ai suoi follower senza entrare troppo nei dettagli. “Sono tre settimane che non parlo, comunque faccio dell’altro vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto un po’ più delicati nel capire la situazione. Se sono tre settimane che mi vedete da sola ed evito il discorso… Si dice a buon intenditor poche parole. Anche perché non mi piace ogni volta dovermi giustificare, dare ogni volta spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale. Però capisco che essendo un personaggio pubblico, come mi definisce qualcuno, io debba dare delle spiegazioni. In realtà sì ma in realtà proprio non tanto… Ripeto, a buon intenditor poche parole. Senza che entriamo nel dettaglio di momenti abbastanza delicati”.

E conclude: «È un momento dove non mi sembra tanto carino parlare di queste cose, ecco. Possiamo andare oltre adesso, dopo tutte le spiegazioni del caso?». Storia al capolinea? Staremo a vedere. Intanto Andrea Iannone resta nella sua abitazione a Lugano dove si diverte con i suoi go-kart e invita i suoi fan a restare a casa per combattere contro l’epidemia di coronavirus. “Sono molto fortunato perché in casa ho il mio parco giochi, i miei hobby e le mie passioni. Oltre alle moto di una vita mi sono dedicato a questi bei giocattolini, i miei go kart, sto pulendo anche quelli più vecchi in questo momento difficile per noi. Tenete botta, tutti insieme”.