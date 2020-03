Via agli ordini della nuova Audi A3 Sportback. Scopri tutti i dettagli su motori, interni, tecnologie di serie e listino prezzi della berlina compatta.

Parte la prevendita della nuova berlina compatta Audi A3 Sportback. Design sportivo e dinamico, con fiancate originali dall’andamento concavo, luci diurne a LED Audi Matrix, larghezza lievitata di 3 centimetri, abitacolo altamente digitalizzato. Dotata di display da 10,1”, di serie sin dalla variante d’ingresso, comando vocale intelligente e molteplici dotazioni hi-tech.

La nuova Audi A3 Sportback sarà inizialmente proposta con tre motorizzazoni: 1.5 TFSI, turbo a iniezione diretta della benzina, da 150 CV e 250 Nm di coppia e 2.0 TDI con potenze di 116 CV e 300 Nm oppure di 150 CV e 360 Nm. Quest’ultimo step viene proposto in combinazione con la trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti corredata dei paddle al volante. A richiesta sono disponibili le sospensioni sportive che consentono un assetto ribassato di 15 millimetri rispetto alla versione standard, oppure gli ammortizzatori adattivi a controllo elettronico che portano in dote un ribassamento dell’assetto di 10 millimetri.

La dotazione di serie e il listino prezzi

Nella dotazione di serie sono previsti la radio digitale DAB+, l’Audi pre sense front, che previene gli impatti con altri veicoli, pedoni e ciclisti, l’assistente agli ostacoli (collision avoid assist) e l’assistenza al mantenimento della corsia. Audi A3 Sportback è offerta nelle varianti d’ingresso, Business, Business Advanced ed S line edition. Tra gli highlight spiccano la moquette e i rivestimenti dei sedili in tessuto Puls, realizzato con bottiglie riciclate in PET.

Leggi anche -> Nuova Audi A3: 100 bottiglie in PET per i rivestimenti interni

Sin dalla versione d’accesso sono di seri i cerchi in lega da 16 pollici, i proiettori a LED, 2 prese USB-C dedicate ai passeggeri posteriori, i sensori luci e pioggia, il volante multifunzione plus in pelle a 3 razze, il climatizzatore, il display touch da 10,1 pollici, il cruscotto digitale da 10,25″, la chiamata d’emergenza e il cruise control.

I prezzi per la nuova Audi A3 Sportback partono da 29.150 euro (2.0 TDI 116 CV). La versione 2.0 TDI S tronic 150 CV vede il listino partire da 35.200 euro, mentre la variante a benzina 1.5 TFSI 150 CV è offerta a partire da 30.100 euro.