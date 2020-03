Volkswagen vuole dare una sferzata al segmento SUV introducendo la T-Roc Cabriolet, vettura sportiva all’insegna della libertà che presto verrà lanciata in Germania e altri Paesi dell’Europa.

Fedele alla tradizione del Maggiolino e della Golf Cabriolet, anche la Volkswagen T-Roc Cabriolet è dotata di una classica capote in tessuto nero, costituita da tre strati. La capote può essere aperta e chiusa tramite azionamento elettroidraulico, funzionante anche a vettura in movimento fino a una velocità di 30 km/h. La sicurezza è studiata nei minimi dettagli: in caso di cappottamento imminente si attiva un sistema di protezione, con due robusti roll-bar estraibili dietro gli appoggiatesta posteriori che si sollevano in poche frazioni di secondo.

Due gli allestimenti disponibili per la Volkswagen T-Roc Cabriolet: Style e R-Line. Le dotazioni tecniche di serie in entrambe le linee di allestimento includono il Front Assist con funzione di frenata di emergenza City e riconoscimento dei pedoni, il cruise control adattivo ACC, la frenata anticollisione multipla e l’assistenza per il mantenimento della corsia Lane Assist. La versione Style prevede cerchi in lega da 17”, mentre la versione R-Line propone di serie cerchi in lega da 18”. A richiesta, la Volkswagen offre anche cerchi più grandi, con diametro fino a 19”.

Motori e display digitale

Due motori a benzina disponibili: il 1.0 TSI da 115 CV e una coppia di 200 Nm e il 1.5 TSI da 150 CV e 250 Nm. Il cambio manuale a sei marce e la trazione anteriore sono di serie. Il TSI più potente può essere abbinato anche al cambio a doppia frizione DSG a sette rapporti.

La Volkswagen T-Roc Cabriolet presenta un concept dei comandi e dei display digitale. Questo vale sia per l’Active Info Display (di serie su R-Line), sia per il sistema di infotainment con il suo touchscreen situato al centro della plancia. In Italia è presente di serie il moderno sistema di navigazione e infotainment Discover Media con display da 20,3 centimetri. La sua gamma di funzioni include, tra le altre, un doppio sintonizzatore, la radio digitale DAB+ che consente una ricezione di altissimo livello, riconoscimento della segnaletica stradale e sensori di prossimità.