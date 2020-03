I round Superbike 2020 di Jerez e Magny-Cours hanno subito dei cambiamenti di data. Dorna e FIM hanno comunicato oggi le decisioni prese sul calendario.

Il tanto atteso comunicato della Dorna sulle modifiche del calendario Superbike 2020 è arrivato. Dopo il rinvio del round del Qatar, anche quelli di Jerez e Magny-Cours hanno subito spostamenti.

L’appuntamento in Spagna era previsto per il 27-29 marzo e verrà recuperato il 23-25 ottobre. Invece quello Francia, originariamente in programma per il 25 – 27 settembre, viene ora spostato al 2-4 ottobre.

LEGGI ANCHE -> Superbike 2020, per Alex Lowes l’anno della svolta?

SBK 2020, il campionato riparte da Assen?

Viene confermato che il campionato SBK 2020 non riprenderà da Jerez. Stando al calendario attuale, il prossimo round sarà quello di Assen previsto il 17-19 aprile. Ovviamente non bisogna escludere nuovi cambiamenti. Tutto dipenderà da come si evolverà il fenomeno Coronavirus, che sta condizionando pesantemente la vita di tante persone e anche il mondo dello sport.

FIM e Dorna WSBK Organization stanno lavorando con impegno con i circuiti e con i vari Governi monitorando la situazione in ogni Paese e daranno pronta comunicazione di qualsiasi eventuale ulteriore modifica al calendario 2020. La volontà è quella di correre tutti i tredici round previsti per questa stagione. Si attendono novità sul recupero dell’appuntamento del Qatar, che originariamente doveva andare in scena proprio nel prossimo weekend.

Il Round Pirelli di Francia è stato posticipato di una settimana per evitare sovrapposizioni con il nuovo calendario MotoGP, in modo tale da garantire l’adeguata copertura dell’evento. Adesso non rimane che attendere, sperando che la diffusione del Coronavirus si arresti e che si possa presto tornare a una vita normale. Complicato fare previsioni. Molto dipenderà anche dal buon senso delle persone nell’assumere i comportamenti corretti, evitando rischi inutili.