Nico Rosberg designa Lewis Hamilton come miglior pilota di tutti i tempi, ma allo stesso tempo ammette che c’è un driver al livello del britannico.

Nico Rosberg, ancora oggi, a distanza di 4 anni, resta l’unico pilota che è stato capace di battere Hamilton nell’uno contro uno per così dire. Il tedesco, infatti, nel 2016 è riuscito nell’impresa di vincere il titolo iridato dopo una stagione che lo ha messo a dura prova sia dal punto di vista fisico che psicologico e alla fine ha deciso per questo di abbandonare definitivamente il mondo delle corse.

In una recente intervista rilasciata all’agenzia di stampa PA Nico Rosberg ha così dichiarato: “Verstappen è l’unico in F1 ad avere un livello simile a Lewis. Ha quell’eccezionale talento. Se ha la macchina giusta non c’è dubbio che sarà un rivale per il titolo, ma non possiamo dire che Max sia migliore di Lewis perché Hamilton sarà il migliore di tutti i tempi”.

Rosberg: “Sarà una stagione emozionante”

L’ex Mercedes ha poi proseguito: “Lewis è il favorito per vincere il titolo, ma ho grandi e fondate speranze che avremo una stagione molto emozionante. Sono fiducioso e ottimista sul fatto che Red Bull e Ferrari possano avvicinarsi ad un livello simile a quello della Mercedes“.

Sinora, durante i test, la casa di Stoccarda è ancora apparsa in vantaggio rispetto alla concorrenza, ma visto l’atteggiamento tenuto un po’ da tutte le case sembra davvero complicato riuscire a capire i veri rapporti di forza tra i vari team. L’impressione è che tra i top team ci sarà una lotta al millesimo, con Red Bull che è cresciuta davvero tantissimo in questi ultimi mesi, grazie anche al grande apporto offerto della Honda con la sua power unit.

Antonio Russo