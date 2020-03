Come era accaduto ieri al Gran Premio delle Americhe di Austin, anche quello d’Argentina di Termas de Rio Hondo viene rinviato a fine stagione di MotoGP

Ieri il rinvio del Gran Premio delle Americhe, oggi di quello d’Argentina. La Federazione motociclistica internazionale, l’associazione dei team Irta e l’organizzatrice del Motomondiale Dorna hanno appena annunciato che la gara prevista dal 17 al 19 aprile sul circuito di Termas de Rio Hondo è stata rimandata a causa dell’ormai nota epidemia di coronavirus.

L’evento è stato spostato a fine stagione e si svolgerà dal 20 al 22 novembre, tra quello di Austin già slittato ieri (che conserva le sue date dal 13 al 15 novembre) e quello conclusivo di Valencia che invece si terrà una settimana dopo, dal 27 al 29 novembre. Dovranno invece essere ridefinite a stagione in corso le date per i test di fine campionato previsti proprio a Valencia per le classi Moto2 e Moto3 e a Jerez per la MotoGP.

A seguito di queste ultime modifiche, la stagione 2020 della classe MotoGP dovrebbe dunque prendere il via dal 1° al 3 maggio prossimi con il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera. Sempre a scanso di ulteriori colpi di scena, s’intende: la situazione è quantomai fluida e in evoluzione continua, ormai addirittura di giorno in giorno.

MotoGP 2020, il calendario aggiornato

8 marzo – Qatar (solo Moto2 e Moto3) – Losail International Circuit

3 maggio – Spagna – Jerez

17 maggio – Francia – Le Mans

31 Maggio – Italia – Autodromo del Mugello

7 giugno – Catalogna – Barcellona

21 giugno – Germania – Sachsenring

28 giugno – Olanda – TT Circuit Assen

12 luglio – Finlandia – KymiRing

9 agosto – Repubblica Ceca – Automotodrom Brno

16 agosto – Austria – Red Bull Ring-Spielberg

30 agosto – Gran Bretagna – Silverstone

13 settembre – San Marino e Riviera di Rimini – Misano World Circuit Marco Simoncelli

27 settembre – Aragona – MotorLand Aragón

4 ottobre – Thailandia – Chang International Circuit

18 ottobre – Giappone – Twin Ring Motegi

25 ottobre – Australia – Phillip Island

1° novembre – Malesia – Sepang International Circuit

15 novembre – Americhe – Circuit of the Americas

22 novembre – Argentina – Termas de Rio Hondo

29 novembre – Valencia – Comunitat Valenciana-Ricardo Tormo