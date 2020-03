Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 11 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

L’anticiclone ha preso possesso della nostra Penisola, garantendo cieli sereni su tutti i settori. Sterili nubi in transito su Liguria e Calabria tirrenica. Nella serata banchi di nebbia su Sardegna, Emilia – Romagna e Umbria. Temperature minime comprese fra 6 e 11 gradi.

Giovedì 12 marzo al Centro e al Sud prevarranno ancora tempo stabile e ampiamente soleggiato. Al Nord cieli poco nuvolosi, con nubi più fitte in transito su Liguria e alto Tirreno, dove dal tardo pomeriggio si verificheranno rovesci che interesseranno anche le Alpi occidentali. Le massime oscilleranno fra 14 e 19 gradi, con punte di 22 gradi in Sardegna. Dalla giornata di venerdì in arrivo una prima lieve perturbazione che coinvolgerà varie zone della Penisola nel corso del week-end.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

A Nord di Milano traffico a rilento sulla A9 Como-Svizzera (Km 41.37 – direzione: Svizzera) tra Lago di Como e Chiasso Uscita Merci per operazioni doganali. Rallentamenti anche a Nord di Udine sulla A23 autostrada Torino-Trieste-Confine di Stato (Km 119.9 – direzione: Confine Di Stato) tra Tarvisio sud e Confine di Stato per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A Genova tratto chiuso sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Sulla A16 Napoli-Canosa (Km 90.1 – direzione: Napoli) coda di 1 km tra Vallata e Grottaminarda per senso unico alternato. Sulla Tangenziale di Napoli (direzione: Allacc. Diramazione Capodichino) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate tra Fuorigrotta e Corso Malta fino alle ore 23:00 del giorno 13/03/2020 per lavori in corso.