Marc Marquez e la fidanzata Lucia Rivera Romero si sono lasciati dopo un anno e mezzo. Il campione di MotoGP prosegue la preparazione invernale con suo fratello Alex.

Lucia Rivera Romero e Marc Marquez si sono lasciati. La coppia ha iniziato la loro relazione un anno e mezzo fa e da allora, sebbene poco si fosse visto in pubblico, sembravano essere molto affiatati. La modella spagnola era apparsa nel paddock per la prima volta durante il Gp di Valencia 2019, dove l’abbiamo vista accogliere il suo campione

Nel febbraio dello scorso anno la coppia è stata catturata dai paparazzi quando hanno condiviso una cena romantica a Barcellona. Diversi gli scatti insieme durante l’inverno, con il campione della Honda in piena riabilitazione dopo l’intervento alla spalla destra. Hanno vissuto la loro relazione con grande discrezione, solo alcune foto sui social network di uno dei loro viaggi e poco altro.

Visualizza questo post su Instagram Calma Un post condiviso da LUCIA (@luciariveraromero) in data: 10 Mar 2020 alle ore 9:42 PDT



Ora Lucia è nell’esotica Riviera Maya con sua madre, Blanca Romero, e suo fratello minore, Martín . Da lì entrambi hanno condiviso le loro foto in bikini. È proprio da questa paradisiaca enclave messicana che Lucia ha condiviso un messaggio sul suo profilo Instagram dopo che la notizia è venuta alla luce: “Calma” , ha scritto la modella con un video in cui si vedono le onde del mare raggiungere la riva.

In attesa di conoscere la prima data del campionato di MotoGP, Marc Marquez prosegue la riabilitazione e si allena in compagnia di suo fratello Alex in Spagna. Insieme hanno assistito anche alle gara di Moto2 e Moto3 a Losail.