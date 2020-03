Il nuovo GMC Hummer EV (introdotto tramite una pubblicità di LeBron James al Super Bowl) è tutto incentrato sull’alimentazione a batteria, promettendo un propulsore completamente elettrico al suo debutto tra qualche mese. E ora, abbiamo maggiori informazioni sul prossimo modello.

Negli ultimi due giorni, ‘Motor1.com’ è stato presso le strutture di GM nel Michigan come parte dell’evento “EV Days” dell’azienda. Lì, si sono scoperti maggiori dettagli sull’imminente Hummer elettrico, in particolare per quanto riguarda dettagli come le caratteristiche, la robustezza e la tecnologia delle batterie.

L’Hummer EV avrà una parte superiore rimovibile. Non siamo sicuri se sarà di serie o se sarà disponibile come opzione. In entrambi i casi, il tetto avrà quattro pannelli: due davanti e altri due dietro. Ognuno di questi pannelli, una volta rimosso, avrà un vano portaoggetti dedicato nel bagagliaio – cioè il camion anteriore sotto il cofano del veicolo. Per quanto riguarda l’abitacolo, possiamo solo descriverlo come “mascolino“;

Ci sono anche alcuni nuovi dettagli sulle dimensioni dell’Hummer EV. Mentre il teaser di gennaio accennava alle “luci di identificazione” color ambra sul tetto del camion, tipiche dei camion pesanti, l’Hummer EV può essere in realtà più vicino in scala all’attuale GMC Sierra. Questo lo posizionerebbe esattamente contro i camion a gas come il Ford F-150, il Ram 1500, e, i prossimi camion elettrici come il Rivian R1T.

Per quanto riguarda la tecnologia delle batterie, il GMC Hummer EV sarà “Ultium powered“, che è il nome della nuova tecnologia a batteria sviluppata da GM e annunciata questa settimana. Mentre la maggior parte delle auto alimentate con la tecnologia Ultium avrà una batteria da 400 volt con capacità di ricarica rapida di 200 kilowatt, l’Hummer EV (e altri camion elettrici della GM) avrà una batteria da 800 volt con velocità di ricarica fino a 350 kilowatt, che è simile, nelle specifiche, alla batteria della Porsche Taycan. Sappiamo già che il nuovo Hummer avrà 1.000 cavalli e 15.590 Newton-metri di coppia per asse, con la possibilità di raggiungere i 100 chilometri all’ora in soli 3,0 secondi.

GM costruirà sia la GMC Hummer EV, sia il nuovo SUV elettrico Cadillac Lyriq, presso lo stabilimento di assemblaggio GM di Detroit-Hamtramck. L’Hummer elettrico debutterà il 20 maggio 2020, prima dell’inizio della produzione nell’autunno del 2021.