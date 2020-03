Sospesi gli esami di patenti di guida e i corsi di scuola guida. I candidati possono usufruire della proroga del foglio rosa.

L’allerta coronavirus ha ridotto all’osso gli spostamenti di tutti gli italiani, compresi gli impegni con la burocrazia. Sono stati sospesi tutti i concorsi, compresi gli esami teorici e pratici delle patenti auto e moto che resteranno fermi almeno fino al 3 aprile. E vista la situazione non sono da escludere ulteriori proroghe di questa “quarantena”.

Come riporta il paragrafo t del comma 1 dell’Articolo 1:

“sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del DL n.285.”

I candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame per la patente di guida possono usufruire della proroga del foglio rosa. Stesse limitazioni anche per le patenti nautiche. L’accesso agli uffici della Motorizzazione da parte degli utenti è limitato allo stretto necessario. Anche le attività formative delle autoscuole sono sospese. Nessuna limitazione è prevista per l’attività di revisione e collaudo dei veicoli. Sospesi i corsi svolti dalle scuole guida. C’è la possibilità di svolgere le attività formative a distanza.

