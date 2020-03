Valentino Rossi ha deciso di contribuire economicamente nella battaglia contro il Coronavirus. Ha fatto un versamento a favore dell’azienda ospedaliera Marche Nord.

Personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport in questi giorni difficili causati dal Coronavirus cercano di sostenere gli ospedali. C’è chi ha organizzato dei crowdfunding e chi ha fatto direttamente delle donazioni.

Tra coloro che hanno deciso di appoggiare la causa c’è Valentino Rossi. Il pilota MotoGP ha versato un contributo economico a favore dell’azienda ospedaliera Marche Nord. Il tutto è avvenuto nell’ambito di una raccolta fondi nata prima spontaneamente da un gruppo di cittadini sulla piattaforma ‘Gofundme-Italia’.

Sono stati raccolti molti soldi grazie a più di 3.000 donazioni in di tre giorni e poi, da ieri, è stata coordinata dal Comune di Pesaro. Quest’ultimo, in accordo con l’ospedale San Salvatore, ha istituito l’associazione ‘Insieme per Marche Nord‘. I soldi saranno destinati soprattutto all’acquisto di ventilatori e della strumentazione necessaria per i posti letto di terapia intensiva.

Come riportato da Corriere Adriatico, tanti soggetti si stanno impegnando per aiutare Marche Nord. Banca di Pesaro, Biesse, Cmt Utensili, Gruppo Diba, Gruppo Atena, Isopak Adriatica, Marinelli prefabbricati, Marinelli cucine, Unipers, Nuova Faos, Papalini, Renco, Rivacold, Scavolini, Sider rottami adriatica, Tecnoplast, Websolute e Xanitalia che hanno già donato respiratori per 400.000 euro. Fondazione Cassa di Risparmio di Fano ha versato 100.000 euro. L’imprenditore Lorenzo Pizza di Italservice che ha già contribuito con 50.000 euro.

L’ufficio stampa dell’azienda ospedaliera ha emesso la seguente nota: “L’associazione Insieme per Marche Nord nata al solo scopo di raccogliere fondi da destinare all’azienda ospedaliera Marche Nord per l’emergenza coronavirus, ringrazia i numerosi concittadini, associazioni che da ieri hanno versato dei contributi. Uno dei primi a versare un generoso contributo è stato Valentino Rossi“.