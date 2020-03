La ripresa del campionato mondiale Superbike 2020 potrebbe non avvenire in Spagna. L’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus potrebbe cambiare il calendario.

L’allarme Coronavirus sta condizionando anche il mondo dello sport. Si parla molto del calcio, ma anche il motociclismo sta subendo conseguenze. Abbiamo già visto che in Qatar è saltata la gara MotoGP, mentre è stata rinviata quella Superbike.

Per quanto concerne il Motomondiale, non è ancora sicuro che si possa ripartire dal Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin e ci sono incertezze anche su quello successivo in Argentina. Il calendario SBK prevede l’approdo in Europa per il prossimo round. È il circuito di Jerez de la Frontera (Spagna) l’appuntamento fissato per il 27-29 marzo.

SBK, il campionato riprende da Assen?

Il Governo italiano nella giornata di ieri ha emesso un decreto che dichiara tutto il Paese “zona rossa” fino al 3 aprile. Una misura presa per contenere la propagazione del Coronavirus. La libertà di spostamento è molto limitata. Ad esempio, si può uscire dalla propria regione di appartenenza solamente per ragioni di lavoro, per casi di necessità o motivi di salute. Per spostarsi serve un’autocertificazione.

Ma l’Italia non è l’unico Paese nel quale si stanno adottando delle misure per combattere il Coronavirus. Anche in Spagna le istituzioni stanno reagendo al problema. La Comunità di Madrid ha fatto chiudere tutte le scuole e il governo basco ha deciso per la chiusura per 15 giorni di tutti gli istituti di Vitoria-Gasteiz, Labastida e Laguardia. Altre disposizioni seguiranno molto probabilmente, dato che i casi di persone contagiate aumentano in terra spagnola.

In questo scenario è normale pensare che il round Superbike di Jerez previsto il 27-29 marzo possa essere annullato. Per adesso non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma l’ipotesi non va affatto scartata. Dovesse essere confermata la cancellazione dell’appuntamento, il campionato SBK potrebbe ripartire da Assen il 17-19 aprile. La tappa successiva sarebbe in Italia, a Imola (8-10 maggio). Non rimane che attendere.