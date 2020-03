L’azienda catalana SEAT presenta due nuove versioni di Ateca e Tarraco, che ne esaltano eleganza e feeling sportivo con il nominativo contraddistintivo FR.

Seat Tarraco FR è caratterizzata da passaruota più ampi, spoiler al tetto, nuovo design degli estrattori posteriori e cerchi da 19” o da 20” con design dedicato. Per questa versione sarà inoltre a disposizione un nuovo colore esclusivo, il Cosmo Grey. Nell’abitacolo, invece, spiccano la pedaliera in alluminio, un nuovo volante multifunzione in pelle, i sedili anteriori supersportivi Bucket in tessuto con rifiniture in PVC, sistema di navigazione con display touch da 8”, park assist, sistema di accesso Kessy entry e cruise control adattivo.

Il Suv Tarraco FR sarà disponibile con i motori 1.5 TSI 150 CV abbinato al cambio manuale o DSG, oppure il 2.0 TSI 190 CV 4Drive con DSG. Tre le motorizzazioni diesel: 2.0 TDI da 150 CV, 2.0 TDI da 150 CV 4Drive e DSG e 2.0 TDI da 190 CV 4Drive DSG, con prezzi che partono da 36.250 Euro.

La Seat Ateca FR Black Edition

Anche la Seat Ateca si arricchisce della versione FR Black Edition, all’insegna dell’eleganza e delle performance, proponendosi come versione top di gamma. Oltre agli equipaggiamenti già previsti per l’edizione FR di SEAT Ateca, la versione speciale Black Edition prevede maniglie delle portiere anteriori in colore nero lucido, cornice anteriore e specchietti esterni in colore nero, cerchi in lega Aneto Black da 19 pollici, griglia, pomello della leva del cambio, cornice del sistema d’infotainment. Dotazioni che si aggiungono alla già ricca dotazione di serie dell’allestimento FR, tra cui il sistema di navigazione con display touch da 8”, fari full LED, sedili in Ultra microfibra Dinamica nera, mancorrenti al tetto neri e vetri posteriori oscurati.

SEAT Ateca FR Black Edtition sarà disponibile in 7 diverse motorizzazioni, di cui tre a benzina (1.5 TSI 150 CV, 1.5 TSI 150 CV DSG e 2.0 TSI CV 4Drive DSG) e 4 Diesel (2.0 TDI 150 CV, 2.0 TDI 150 CV DSG, 2.0 TDI 150 CV 4Drive DSG e 2.0 TDI 190 CV 4Drive DSG). Prezzi a partire da 30.450 Euro.

