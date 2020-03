Dopo la cancellazione della gara di MotoGP in Qatar e il rinvio di quella in Thailandia, viene rimandato anche il terzo Gran Premio ad Austin

Salta ancora l’inizio del Mondiale 2020 di MotoGP. Dopo la cancellazione della gara della classe regina in Qatar e il rinvio di quella in Thailandia, anche la terza tappa, che si sarebbe dovuta svolgere ad Austin dal 3 al 5 aprile, è stata rimandata per via dell’emergenza coronavirus. Già nei giorni scorsi, del resto, la città statunitense aveva dichiarato lo stato di calamità e vietato gli eventi pubblici con oltre 2500 spettatori.

Lo hanno annunciato, in un comunicato stampa congiunto, la Federazione motociclistica internazionale, l’associazione dei team Irta e l’organizzazione del campionato, Dorna. Il weekend di corsa in programma sul circuito texano del Cota non sarà però annullato del tutto, bensì solamente riprogrammato al prossimo 13-15 novembre.

Questo spostamento di date implica anche il rinvio contestuale del Gran Premio conclusivo della stagione, a Valencia. La tappa finale dell’anno slitta dunque al fine settimana del 20-22 novembre.

MotoGP 2020, il calendario aggiornato

8 marzo – Qatar (solo Moto2 e Moto3) – Losail International Circuit

19 aprile – Argentina – Termas de Rio Hondo

3 maggio – Spagna – Jerez

17 maggio – Francia – Le Mans

31 Maggio – Italia – Autodromo del Mugello

7 giugno – Catalogna – Barcellona

21 giugno – Germania – Sachsenring

28 giugno – Olanda – TT Circuit Assen

12 luglio – Finlandia – KymiRing

9 agosto – Repubblica Ceca – Automotodrom Brno

16 agosto – Austria – Red Bull Ring-Spielberg

30 agosto – Gran Bretagna – Silverstone

13 settembre – San Marino e Riviera di Rimini – Misano World Circuit Marco Simoncelli

27 settembre – Aragona – MotorLand Aragón

4 ottobre – Thailandia – Chang International Circuit

18 ottobre – Giappone – Twin Ring Motegi

25 ottobre – Australia – Phillip Island

1° novembre – Malesia – Sepang International Circuit

15 novembre – Americhe – Circuit of the Americas

22 novembre – Valencia – Comunitat Valenciana-Ricardo Tormo