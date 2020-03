Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 10 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Piogge sparse sulle Alpi centrali in attenuazione serale, altrove cieli sereni o poco nuvolosi. Nubi in transito fra Calabria e Sicilia, ma senza fenomeni. Nebbie notturne fra basso Veneto e Romagna. Temperature minime stabili o in lieve rialzo al Nord, con valori compresi fra 5 e 10 gradi.

Mercoledì 11 marzo si intensificherà la fase di tempo stabile con l’anticiclone che inizierà ad essere supportato da correnti molto miti di estrazione afro-mediterranea, responsabili di un aumento delle temperature. Domani sarà una giornata ampiamente soleggiata su praticamente tutta Italia e con clima primaverile e temperature in aumento, comprese fra 15 e 20 gradi. Nuvole in transito su Sardegna e Aspromonte, ma senza fenomeni. Da giovedì l’anticiclone subirà i primi colpi al Nord con l’arrivo di perturbazioni.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Ad Aosta si segnala pioggia sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco tra Autoporto e Courmayeur sud.

A Sud di Bologna sulla A1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi ed il Bivio con la Variante di Valico, in entrambe le direzioni, e’ stato riaperto il tratto precedentemente chiuso, a seguito di un camion che ha preso fuoco all’altezza del km 213+800. In carreggiata sud, il traffico e’ bloccato con 5 km di coda in aumento a partire da Sasso Marconi nord.

A Sud di Arezzo traffico a rilento sulla A1 Firenze-Roma (Km 370 – direzione: Napoli) tra Arezzo e Monte San Savino per lavori in corso.

Sulla A16 Napoli-Canosa (Km 90.1 – direzione: Napoli) coda di 1 km tra Vallata e Grottaminarda per senso unico alternato.

A Salerno in A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.