La F1 parte regolarmente dall’Australia. C’è grande attesa per il primo Gran Premio dell’anno all’Albert Park dove la Mercedes sembra favorita.

Il Gran Premio d’Australia è pronto a dare il via alla stagione di F1. Gli amanti dei motori non vedono l’ora di rivedere finalmente di nuovo in pista le monoposto sfrecciare. Qui un anno fa, contravvenendo alle aspettative dei test, fu la Mercedes a dominare con la scena con una doppietta formata nell’ordine da Bottas e Hamilton.

Se un anno fa l’Australia era stata amara per la Ferrari non era stato così nei due anni precedenti dove aveva trionfato Sebastian Vettel, che tra le curve dell’Albert Park ha dei bei ricordi. Il tedesco, infatti, a Melbourne ha vinto già 3 volte e rincorre il primato di Schumacher che si è fermato a quota 4.

Hamilton: tante pole, poche vittorie

Tra i costruttori, invece, il primato spetta alla McLaren, che qui ha vinto 11 volte, davanti alla Ferrari ferma a quota 9. Per le pole manco a dirlo record per Hamilton, che nonostante le sue sole 2 vittorie a Melbourne è scattato dalla prima posizione per ben 8 volte.

Nonostante il coronavirus stia funestando il mondo intero a Melbourne per ora sembra tutto filare tranquillamente. I piloti sono già arrivati sul posto per saggiare l’aria della città australiana. Davvero tanti appassionati sono pronti ad assieparsi sugli spalti per seguire il primo appuntamento della stagione.

Diretta Sky Sport F1

Venerdì 13 marzo

ore 2:00-3:30, Prove libere 1, diretta

ore 4:00 e 16:15, Prove libere 1, repliche

ore 6:00-7:30, Prove libere 2, diretta

ore 10:30, 14:00, 18:00, 21:00 e 24:00, Prove libere 2, repliche

Sabato 14 marzo

ore 4:00-5:00, Prove libere 3, diretta

ore 7:00, Qualifiche, diretta

ore 9:00, 11:00, 14:00, 16:15, 18:45, 21:00 e 24:00, Qualifiche, repliche

Domenica 15 marzo

ore 6:10, Gara, diretta

ore 9:30, 14:00 e 20:00, Gara, repliche

ore 17:30 e 23:30, Gara, sintesi

Differita TV8

Sabato 14 marzo

ore 14:00, F1, Qualifiche

Domenica 15 marzo

ore 14:00, F1, Gara

Antonio Russo