Alvaro Bautista ha provato la nuova superbike Fireblade CBR1000RR-R sul circuito di Losail: “Moto divertente, attenti alla potenza!”.

Il pilota spagnolo della Honda Alvaro Bautista che milita nel campionato mondiale Superbike ha avuto la possibilità di provare la nuova Fireblade CBR1000RR-R sul circuito di Losail, proprio come ha fatto Marc Márquez ai suoi tempi sul circuito del Montmelò.

Alvaro Bautista si è detto impressionato dalla nuova moto del marchio giapponese. Con i colori propri del marchio, ha effettuato diversi giri sul circuito di Losail in Qatar: “È una moto molto aggressiva, il motore è molto potente e la verità è che sul circuito è una moto molto stabile – ha detto lo spagnolo -. Assomiglia molto a quelli che usiamo nel campionato mondiale Superbike. È una moto con cui ci si può divertire molto”, ha spiegato Bautista in un video promozionale per il marchio. “Il motore è molto potente, ti porta molto bene fuori dalle curve ed è molto facile da guidare. È molto elastica, è quello che mi ha sorpreso di più, quindi anche la stabilità ad alta velocità dritta. È una moto molto stabile e questo ti consente di andare con molta più sicurezza”.

La superbike eredita molte tecnologie del prototipo MotoGP, sia a livello estetico-aerodinamico che nella parte meccanica. “I sentimenti che provo con la Fireblade CBR1000RR-R sono molto simili a quelli che provo con la moto da corsa in WorldSBK. La verità è che devi essere attento al gas perché la potenza è molto alta”, ha aggiunto Alvaro Bautista. E ha concluso con tre attributi che riassumono il dna della Fireblade CBR1000RR-R: “Racing. Stabilità. Divertimento”.