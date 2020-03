Traffico in tempo reale su autostrade italiane alle ore 10,20 del 9 marzo 2020 sulle tratte di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e altre città.

Tempo instabile tra Liguria e Toscana con fenomeni anche di carattere temporalesco, piogge sparse su Lombardia e Sardegna meridionale. Nevica sulle Alpi orientali oltre quota 800 metri. Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro e al Sud. Temperature massime comprese fra 11 e 15 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori.

Dal pomeriggio fenomeni in generale esaurimento, con rovesci sparsi sul Lazio e Sicilia occidentale. Nei giorni successivi si prevede l’arrivo di un vortice di alta pressione cheb porterà bel tempo su gran parte della nostra Penisola.

Situazione autostradale aggiornata alle ore 10,20

Milano

A1 Milano-Bologna (Km 4.3 – direzione: Napoli) Coda tra San Giuliano e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI per traffico intenso.

Aosta

A5 Torino-Aosta-Monte Bianco (Km 143.4 – direzione: Monte bianco) Tratto chiuso per lavori tra Courmayeur sud ed il traforo del Monte Bianco fino alle 18:00 del 30/04/2020.

Genova

A10 Genova-Savona-Ventimiglia Pioggia tra Genova Aeroporto e Bivio A10/Fine Complanare Savona.

Udine

A23 autostrada Torino-Trieste-Confine di Stato Prevista neve tra Pontebba e Confine di Stato.

Napoli

Tangenziale Napoli (direzione: Pozzuoli) Divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate tra Corso Malta e Fuorigrotta fino alle ore 23:00 del 13/03/2020 per lavori in corso.

A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) Divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.