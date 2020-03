I piloti stanno andando in Australia armati di mascherine e a Melbourne rifiutano il concetto di “GP a porte chiuse”, però i malumori non mancano.

Mentre ad ogni latitudine il mondo dello sport sta cercando una soluzione diversa per arginare i pericoli di contagio da Coronavirus e riprendere non appena calmate le acque, il Circus vsi ostina ad andare avanti come un ariete. Poco o per nulla intenzionato a variare il proprio calendario, il campionato automobilistico più seguito in assoluto ha ribadito di non voler cedere alle paure. E se il Bahrain, grazie alla sua ricchezza ha potuto permettersi di dire no agli spettatori in tribuna per il bene della salute pubblica, all’Albert Park, hanno fatto sapere di non essere pronti a rinunciare ai proventi dei biglietti.

Una situazione questa, che ha mandato su tutte le furie il dirigente della Renault Cyril Abiteboul, schierato apertamente dalla parte della sospensione dell’attività.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

“Personalmente sono preoccupato. Noi dovremmo dare l’esempio”, ha affermato ai microfoni di Canal +. “Va tenuto a mente che si sta chiedendo a tutta la gente del pianeta di tenere dei comportamenti atti a limitare la diffusione, e noi invece ce ne andiamo in giro. Una questione d’immagine che a me infastidisce anche se non vedo l’ora che la stagione inizi nelle condizioni migliori”.