Il nostro Antonio Cairoli lascia i Paesi Bassi con un 4° posto assoluto e il 3° in classifica generale. Il campione KTM deve ancora smaltire un problema al ginocchio.

Tony Cairoli ha dovuto giocare in difesa nella seconda tappa del Mondiale di Motocross in Olanda, a causa di un leggero infortunio al ginocchio destro. Il pilota siciliano, sulla pista sabbiosa di Valkenswaard, ha ottenuto un 4° posto complessivo che consolida il suo terzo posto in classifica generale.

Dopo una difficile sessione di prove cronometrate, nella gara di qualifica ha centrato il decimo cancelletto di partenza per le gare della domenica. Nella prima manche ha dovuto fare i conti anche con una leggera pioggia costante che ha reso la pista ancora più insidiosa, ma Tony Cairoli si è dovuto accontentare della settima posizione. Nella seconda manche il nove volte iridato ha portato la sua KTM 450 SX-F in seconda posizione, ma ha dovuto cedere qualche posizione chiudendo al 4° posto.

Prossimo appuntamento con il campionato del mondo di motocross fra due settimane sul terreno argentino di Villa La Angostura. “Valkenswaard è una gara in cui fatichiamo un po’ ma con un po’ di esperienza siamo riusciti ad uscirne con il quarto posto assoluto, il che è un buon risultato, considerando le condizioni della pista e il ginocchio. Non mi sentivo a mio agio e non era la cosa migliore su una pista in cui devi attaccare. Alla fine dobbiamo essere felici anche se questo non è il risultato al quale puntiamo normalmente. Sappiamo che nelle prime gare dobbiamo rimanere tra i primi cinque. Speriamo che in Argentina la gara sarà un po’ più fluida – ha concluso Tony Cairoli – con alcuni posti in più dove poter superare. Oggi era davvero una pista molto difficile.”

Classifiche MXGP dopo il GP d’Olanda

Gara Uno: 1-T.Gajser 2-J.Herlings 3-A.Jasikonis 4-J.Prado 7-A.Cairoli

Gara Due: 1-J.Herlingsr 2-T.Gajse 3-A.Jasikonis 4-S.Simpson 5-A.Cairoli

Gran Premio: 1-J.Herlings 47p. 2-T.Gajser 47p. 3-A.Jasikonis 40p. 4-A.Cairoli 30p. 5-J.Van Horebeek 28p.

Campionato: 1-J.Herlings 94p. 2-T.Gajser 85p. 3-A.Cairoli 68p. 4-C.Desalle 60p. 5-G.Paulin 58p.