Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 9 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Piogge sparse tra Liguria e Toscana, su Lazio, Sardegna settentrionale e alto Veneto. Cieli sereni o poco nuvolosi sulle altre zone d’Italia, con qualche banco di nebbia nel corso della notte sulle pianure piemontesi. Temperature minime stabili e comprese fra 3 e 4 gradi al Nord, fra 4 e 10 gradi al Sud.

Martedì 10 marzo ampie schiarite su tutti i settori della Penisola, salvo rovesci diffusi sulle Alpi di confine e piogge brevi sulla Sicilia. Temperature in lieve rialzo soprattutto al Nord, con le massime che oscilleranno fra 12 e 17 gradi, di poco superiori in Sardegna. Venti moderati o tesi di provenienza settentrionale. Nei prossimi giorni proseguirà la fase di stabilità con un ulteriore innalzamento della colonnina di mercurio.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Traffico a rilento sulla rete autostradale nei pressi di La Spezia: traffico a rilento sulla A12 Genova-Livorno (Km 48 – direzione: Rosignano) tra Lavagna e Sestri Levante per incidente.

Nei pressi di Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 295 – direzione: Milano) coda di 1 km tra Firenze sud e Firenze Scandicci per veicolo in avaria. A Roma in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 2.2 – direzione: G.R.A.) code a tratti tra Via Fiorentini e inizio Complanare.

Rallentamenti anche sulla A16 Napoli-Canosa (Km 91.8 – direzione: Canosa) tra Grottaminarda e Vallata per senso unico alternato. A Napoli in Tangenziale (direzione: Pozzuoli) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate tra Corso Malta e Fuorigrotta fino alle ore 23:00 del 13/03/2020 per lavori in corso.

A Salerno sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) persiste il divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.