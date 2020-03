Marco Melandri è scettico sulla competitività che Valentino Rossi potrà esprimere nella MotoGP 2020: “Potrà giocarsela solo in qualche Gran Premio”

Non sono solo i piloti a scalpitare nella trepidante attesa di iniziare questa tormentata stagione 2020 di MotoGP, ma anche gli altri addetti ai lavori. A cominciare da un ex pilota che ora si prepara ad indossare i panni di telecronista televisivo: Marco Melandri.

Il Macio, ritiratosi l’anno passato dalle corse del Mondiale Superbike e che ha deciso di dedicarsi alle biciclette elettriche, non abbandonerà però del tutto il mondo delle due ruote a motore: infatti siederà in cabina di commento su Dazn, il servizio di streaming che ha appena acquisito i diritti per trasmettere in diretta tutto il Motomondiale.

MotoGP fermata dal coronavirus

Certo è che l’epidemia di coronavirus ha scombinato anche i piani della televisione, oltre a quelli di tutto il campionato del mondo, nonché dei suoi ex colleghi centauri: “Dopo aver lavorato intensamente durante l’inverno con una tabella precisa, questo cambia tutti i piani”, commenta il 37enne ravennate ai microfoni del Corriere dello Sport. “La cosa peggiore non è tanto che è stato cancellato il GP del Qatar, ma che i piloti non sanno con precisione quanto inizieranno davvero a correre. Temo che prima dell’Argentina non si farà”.

In attesa di prendere il via della stagione agonistica vera e propria, però, Melandri azzarda già qualche pronostico alla luce di quanto si è visto nei test precampionato della MotoGP: “Al momento penso che solo Maverick Vinales e Fabio Quartararo possano davvero impensierire Marquez. E se le gomme saranno quelle che abbiamo visto nei test, non escluderei nemmeno Rins con la Suzuki”.

Lo scetticismo di Melandri su Valentino Rossi

Quanto a Valentino Rossi, Marco non prevede grandi exploit, se non eccezionalmente in qualche Gran Premio particolarmente favorevole: “Sarà una stagione difficile per lui. Non gli avrà fatto piacere che la Yamaha abbia preso la sua strada per il futuro, senza aspettare la sua decisione. In alcune gare potrà giocarsi il podio, e magari anche la vittoria, ma a livello di consistenza per l’intero campionato mi aspetto che Quartararo faccia meglio dell’anno scorso”.