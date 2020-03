È trascorso circa un anno da quando Koenigsegg ha annunciato i piani per una versione a 300 km/h della Jesko durante la rivelazione del modello standard al Salone dell’automobile di Ginevra.

Anche se il GIMS è stato cancellato quest’anno, questo non ha impedito al marchio svedese dell’hypercar di sganciare una bella bomba svelando il Jesko Absolut.

Non è stata specificata una velocità massima, ma la società afferma che è la Koenigsegg più veloce fino ad oggi, e rimarrà la regina della velocità fino alla fine dei tempi.

Ok, ma quanto è veloce davvero? “Guardando la matematica e le nostre simulazioni avanzate – sarà incredibilmente veloce“. L’azienda continua dicendo che le sue “velocità straordinarie” supereranno la velocità di qualsiasi altra auto di produzione prima di lei, il che potrebbe significare che andrà più veloce dei 490 km/h raggiunti dalla Bugatti Chiron Super Sport 300+.

Il cuore e l’anima della Jesko Absolut è un V8 biturbo da 5,0 litri che produce 1.280 cavalli e 1.000 Newton-metri di coppia quando funziona a benzina normale. Passati a E85 la potenza cresce fino a 1.600 CV e 1.500 Nm. Tutta questa potenza viene incanalata sulla strada attraverso un cambio automatico a nove velocità che cambia marcia “in tempo praticamente zero da una marcia all’altra – indipendentemente dal numero di marce saltate“.

Per rendere il Jesko Absolut il più veloce possibile, Koenigsegg si è messo al lavoro e ha reso il corpo straordinariamente elegante abbassando il coefficiente di resistenza a soli 0,278. Per arrivarci, sono state investite più di 3.000 ore nell’analisi aerodinamica insieme a più di 5.000 ore di progettazione e ingegnerizzazione dell’auto. Ma questo va ad aggiungersi al lavoro che l’azienda ha svolto per la Jesko standard.

Le specifiche tecniche sono sbalorditive al di là dei numeri forniti dal propulsore e dai cambi di marcia incredibilmente veloci. L’intera auto pesa solo 1.320 chilogrammi (a vuoto) grazie a una costruzione leggera con una monoscocca in fibra di carbonio. Anche se si tratta di una vera e propria hypercar, Koenigsegg sostiene che può essere un’auto da tutti i giorni, in quanto le sospensioni possono essere più indulgenti, rendendo così la Jesko Absolut più facile da vivere durante la guida normale.