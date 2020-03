In vendita online una Ferrari Enzo che è stata guidata da Michael Schumacher: ecco la fotogallery di questo modello molto speciale

Non capita spesso di vedere una Ferrari Enzo con il cartello “vendesi”. E già il modello di per sé sarebbe sufficiente ad attirare l’attenzione di tutti gli appassionati di quattro ruote: si tratta di un esemplare del 2004, realizzato in una serie limitata di sole quattrocento unità in tutto il mondo. Di cui quella in questione è addirittura la seconda mai uscita dalla linea di produzione.

Ma non è tutto. La Enzo messa in vendita in Gran Bretagna da un certo Tom Hartley Junior, infatti, ha una caratteristica in più che la rende davvero imperdibile: fu guidata dal leggendario pilota di Formula 1 Michael Schumacher, in occasione di un giro promozionale all’evento Ferrari Racing Days sul circuito del Nurburgring, in Germania.

Ecco la Ferrari Enzo guidata da Schumacher

Il primo proprietario di questa Ferrari Enzo, un italiano, la ricevette nel 2004, poi venne rivenduta e portata in Inghilterra nel 2014, dove entrò a far parte di una grande collezione di supercar del Cavallino rampante. Nell’annuncio di vendita pubblicato online sul sito dello stesso Hartley, si legge che questa Enzo appartiene alla produzione iniziale del modello, come si nota dalla fibra di carbonio molto evidente sui pannelli, simile a quella della F40.

Il proprietario la mette in vendita con i manuali originali, compresi di garanzia, chiave di riserva, caricabatterie, torcia Ferrari e altri accessori. Il contachilometri recita 6.458 km percorsi e non è stato reso noto il prezzo di vendita, ma altre vetture di questo modello con un chilometraggio simile hanno raggiunto un valore anche superiore ai due milioni di euro. Figuriamoci questa, dove si è messo al volante il mitico Schumi…