Audi RS 3 Sportback 25 yearRS vanta un’ampia dotazione ma viene offerta a un prezzo identico alla variante standard: 55.500 euro.

A 25 anni dal debutto della mitica Audi RS 2 Avant, prima vettura della gamma RS, la Casa dei quattro anelli dedica l’edizione celebrativa 25 yeaRS ad Audi RS 3 Sportback. L’edizione speciale Audi RS 3 Sportback 25 yeaRS è offerta a un prezzo identico alla variante standard: 55.500 euro.

Un modello di eccellenza per il gruppo tedesco e che per nove anni consecutivi ha conquistato il titolo di miglior propulsore nella categoria da 2 a 2,5 litri con il premio “International Engine of the Year“, capace di erogare 400 CV e raggiungere una velocità massima autolimitata di 250 km/h, che può essere aumentata a 280 km/h su richiesta del cliente.

Leggi anche -> Audi A3 Sportback 2021, esterno ridisegnato e interni completamente nuovi

La dotazione di serie del modello celebrativo

La Audi RS 3 Sportback è dotata di un sound inconfondibile reso ancora più unico dall’impianto di scarico sportivo RS. L’edizione 25 yeaRS include di serie gli ammortizzatori magnetoreologici Audi magnetic ride, i proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a LED, il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch e l’Audi virtual cockpit con display da 12,3 pollici.

L’edizione speciale 25 yeaRS comprende anche il programma di personalizzazione Audi exclusive che consente di optare, senza alcun sovrapprezzo, per i colori esterni Blu Nogaro, Verde Goodwood, Grigio Suzuka, Argento Akoya e Nero Ciliegia. Per chi vuole rendere questa vettura ancora più moderna e aggressiva con un look total black con anelli e scritte in nero, così come la cornice del single frame, le calotte dei retrovisori laterali, lo splitter anteriore e le modanature ai cristalli laterali. Completano il pacchetto 25 yeaRS le luci d’ingresso ad hoc, che all’apertura delle portiere proiettano al suolo il logo RS 25th, e il coprimozzo centrale dei cerchi in lega, anch’esso caratterizzato dal logo RS 25th.