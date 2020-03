Alpine ha presentato una vettura da corsa a due ruote motrici nel settembre dello scorso anno come logica aggiunta alla formazione della A110.

Solo poche settimane fa, ha mostrato anche un interessante concept di un ibrido tra crossover e coupe, dimostrando il potenziale off-road della piattaforma della vettura sportiva. Ora, la casa automobilistica francese ha introdotto un nuovo modello in edizione limitata basato sulla A110, con il suffisso Legende GT.

Alpine descrive la coupé a due porte come “la più raffinata interpretazione della A110 fino ad oggi”, di cui solo 400 saranno prodotte per diventare “la più ricercata A110 finora“. Il modello in edizione speciale sarà offerto in tre colori esterni: Mercury Silver, Deep Black e Abyss Blue, il primo dei quali è una nuova aggiunta alla palette di colori di Alpine.

All’interno dell’abitacolo, l’auto sportiva avrà una tonalità di tappezzeria su misura e pelle abbinata sui pannelli delle portiere. Una striscia aggiuntiva sul volante aggiunge un bel tocco di contrasto, mentre un’elegante targhetta sulla console centrale segna il numero di costruzione dell’auto.

Disponibile su ordinazione al prezzo di partenza di 69.300 euro, la A110 Legende GT è dotata anche di un set di valigie personalizzate, rifinite nello stesso colore dei sedili in pelle.

Oltre alla versione a tiratura limitata, Alpine sta anche introducendo il programma A110 Color Edition che verrà eseguito annualmente offrendo ai clienti una diversa combinazione di colori a rotazione annuale. Per il 2020 Alpine ha ricreato un colore famoso del suo passato, il Sunflower Yellow con elementi neri a contrasto, come i loghi del marchio, cerchi in lega da 18 pollici GT Race e inserti nei fari anteriori a LED.

La A110 Color Edition 2020 sarà disponibile su ordinazione da qui alla fine dell’anno con prezzi a partire da 71.000 euro. Non sono stati segnalati aggiornamenti meccanici.