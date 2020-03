Il giapponese Tetsuta Nagashima trionfa nella prima gara stagionale di Moto2, il Gran Premio del Qatar, davanti agli italiani Baldassarri e Bastianini

Risultato a sorpresa nella prima gara stagionale di Moto2, il Gran Premio del Qatar: il giapponese Tetsuta Nagashima vince davanti al duo italiano formato da Lorenzo Baldassarri ed Enea Bastianini. Solo quarto il poleman, l’americano Joe Roberts.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Remy Gardner conquista la quinta posizione davanti all’attesissimo Jorge Navarro, deludente sesto dopo aver ottenuto i migliori riscontri nei test invernali. Ancora peggio va al nostro Luca Marini, che dopo essere stati tra i protagonisti a inizio corsa è vittima di una caduta alla curva 16 proprio nel corso dell’ultimo giro.

La cronaca della gara di Moto2 a Losail

Al via della gara è proprio Luca Marini a scattare meglio di tutti. Per quindici giri il pilota dello Sky Racing Team VR46 riesce a tenere saldamente in mano le redini della gara, fino a quando il poleman Joe Roberts, che lo assediava ormai da parecchie tornate, riesce nel suo affondo e gli strappa il comando.

A quel punto Marini crolla di schianto e scivola nelle posizioni di rincalzo, chiudendo addirittura con una brutta caduta all’ultimo giro. Ne approfittano gli altri piloti che si erano mantenuti fino a quel momento nel gruppetto dei primi inseguitori, tra i quali i nostri Lorenzo Baldassarri, Enea Bastianini ma anche il sorprendente Tetsuta Nagashima.

Proprio il nipponico, che nella prima fase della corsa aveva adottato una saggia strategia di conserva, si rende autore di una fulminante rimonta ed emerge alla distanza, con una velocità che gli permette di andare in fuga e di tagliare per primo il traguardo in relativa scioltezza, con un vantaggio di oltre un secondo.

Moto2, GP Qatar: risultati e ordine d’arrivo