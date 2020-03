Per sostituire le gare di MotoGP annullate o rimandate per coronavirus, l’organizzazione del Gran Premio di Malesia si propone per una doppia corsa a Sepang

Il coronavirus sta cambiando il volto del calendario della stagione 2020 di MotoGP: cancellato il Gran Premio inaugurale in Qatar, rimandato quello in Thailandia e ora in bilico anche il terzo ad Austin. Ma l’intenzione della Dorna rimane quella di disputare il maggior numero possibile di eventi: una posizione che apre la porta a soluzioni alternative e creative.

Leggi anche —> Coronavirus, ora rischia anche il GP di Austin. Quando partirà la MotoGP?

Come quella avanzata in questi giorni dagli organizzatori del Gran Premio di Malesia, penultima tappa della stagione, che si sono fatti avanti proponendo di disputare una doppia corsa sul circuito di Sepang. L’amministratore delegato dell’impianto, Razlan Razali, ha pubblicato un sondaggio chiedendo ai tifosi locali se vorrebbero assistere a due corse del Motomondiale sulla loro pista di casa in questa stagione.

Il Gran Premio di Malesia si propone alla MotoGP per il raddoppio

“Che ne pensate, ragazzi?”, ha scritto. E i risultati sono stati schiaccianti e inequivocabili: al momento i “sì” al doppio appuntamento malese delle due ruote ammontano al 96%. Sepang sarebbe dunque disponibile a sostituire una delle gare cancellate o rimandate, anche con un minimo preavviso.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

Gli altri tracciati candidati alla supplenza sono quelli spagnoli, come Aragon o Jerez, ma a giocare a favore della Malesia sarebbe anche il clima caldo in questo periodo dell’anno, oltre al fatto che le moto ci hanno già girato un mese fa nei primi test precampionato 2020.