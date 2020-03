Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 8 marzo 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli sereni o poco nuvolosi si gran parte dell’Italia, pur con nuvole in transito sulle Alpi e la fascia appenninica. Piogge residue su Puglia centrale, Campania e Calabria meridionale, in attenuazione nelle prossime ore. Nel corso della notte deboli nevicate interesseranno le Alpi centro-occidentali oltre 1200 metri di quota. Temperature minime in leggero ribasso e comprese fra 4 e 8 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori.

Lunedì 9 marzo fenomeni di breve durata fra Liguria e alta Toscana e sulle Alpi orientali al mattino, cieli parzialmente nuvolosi sul resto della Penisola. Piogge sparse sulla Sardegna meridionale in assorbimento pomeridiano. Temperature massime che oscilleranno fra 11 e 15 gradi sulle regioni peninsulari, punte di 17-18 gradi sulle Isole maggiori. Venti moderati o forti a rotazione ciclonica; mari molto mossi, agitati sul versante occidentale.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Lavori in corso in provincia di Aosta: sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco (Km 143.4 – direzione: Monte Bianco) tratto chiuso per lavori tra Courmayeur sud ed il traforo del Monte Bianco fino alle 18:00 del 30/04/2020.

A Genova in A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) tratto Chiuso tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Nei pressi di Pescara si segnala vento forte sulla A25 Torano-Pescara tra Aielli-Celano e Torre de’ Passeri-Casauria. A Napoli ricordiamo che in Tangenziale Napoli (direzione: Pozzuoli) persiste il divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate tra Corso Malta e Fuorigrotta e tra Fuorigrotta e Corso Malta fino alle ore 23:00 del 13/03/2020 per lavori in corso.