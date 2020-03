Volkswagen ha finalmente tolto i veli sulla sua ultima creatura: il primo crossover completamente elettrico del marchio tedesco: benvenuta ID.4.

L’anno scorso, Volkswagen ha debuttato con il suo primo veicolo completamente elettrico di serie, l’ID.3. È stato anche il debutto della famiglia ID, che è una serie di veicoli a emissioni zero per il mercato globale. La due volumi compatta elettrica non sarà però la sola a far parte della gamma, dato che la sua versione rialzata è stata segnalata come destinata ad entrare in produzione.

La Volkswagen ID. Crozz, che ha debuttato nel 2017, è stato il primo crossover elettrico per il marchio. Oggi, in seguito alla cancellazione del Salone di Ginevra, Volkswagen ha confermato il modello per la produzione e si chiamerà ID.4.

Annunciato in un webcast, Volkswagen ha dichiarato che l’ID.4 sarà anche il primo della famiglia ID che arriverà sul mercato statunitense. Come l’ID.3, anche l’ID.4 sarà supportato dalla piattaforma modulare altamente flessibile MEB.

I dettagli sull’ID.4 sono scarsi al momento, ma Volkswagen ha confermato che sarà disponibile sia nella configurazione a trazione posteriore che in quella a trazione integrale, con la prima configurazione di lancio. Per un baricentro basso e una distribuzione dei pesi ben bilanciata, l’ID.4 avrà la batteria ad alta tensione posizionata al centro del sottoscocca.

Per quanto riguarda gli interni, Volkswagen ha dichiarato che il crossover elettrico avrà un cockpit completamente digitale, “azionato principalmente utilizzando superfici tattili e un controllo vocale intelligente e intuitivo“. Il marchio tedesco ha affermato che l’ID.4 avrà fino a 500 chilometri di autonomia certificata WLTP, a seconda del pacchetto di azionamento.

Il conto alla rovescia è iniziato per il primo crossover elettrico Volkwagen, con una data di lancio prevista per quest’anno.