Traffico in tempo reale su autostrade italiane alle ore 08:50 del 7 marzo 2020 sulle tratte di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e altre città.

La situazione del meteo e del traffico di sabato 7 marzo. Prima di mettervi in viaggio scegliete il tragitto più veloce per raggiungere la vostra meta. Per ulteriori informazioni in tempo reale c’è il call center al numero 840.04.21.21 (con addebito di uno scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Tempo instabile al Centro e al Sud, con nevicate sugli Appennini oltre i 1200 metri. Fenomeni di carattere temporalesco su Salento e basso Lazio. Cieli sereni o poco nuvolosi al Nord e su Sardegna. Temperature massime comprese fra 13 e 17 gradi.

Situazione autostradale aggiornata alle ore 08:50

Belluno

A27 Venezia-Belluno (Km 73 – direzione: Ss51 Alemagna) Traffico rallentato tra Vittorio Veneto Nord e Belluno per lavori in corso.

A27 Venezia-Belluno Vento forte tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto.

Milano

A1 Milano-Bologna Nebbia a banchi tra Milano sud e Lodi.

Firenze

A1 Firenze-Roma (Km 312 – direzione: Milano) Traffico a rilento tra Incisa – Reggello e Firenze sud per incidente.

Roma

Sulla A1 Milano-Napoli tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli, è stata disposta la chiusura del tratto a seguito del tamponamento tra due camion di cui uno intraversato, avvenuto al km 538.

Salerno

A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) Divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 30 Giugno 2020.